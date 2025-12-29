ترامب ونتنياهو يناقشان المرحلة الثانية من إتفاق غزة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حليفه دونالد ترامب في الولايات المتحدة اليوم الاثنين لإجراء محادثات تركز على مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة فيما يبدو الانتقال إلى مرحلته الثانية معلّقا.وخلال هذه الزيارة، وهي الخامسة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة هذا العام، يتوقع أن يبحث الزعيمان في مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، منها إيران، والمحادثات حول اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، ووقف إطلاق النار مع “حزب الله” في لبنان، والمراحل التالية من اتفاق غزة.وتأتي الزيارة فيما تسعى إدارة ترامب والوسطاء الإقليميون للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه في أكتوبر.لكن وقف إطلاق النار تشوبه خروقات، مع تبادل طرفي النزاع الاتهامات بانتهاكه، في حين يخشى الوسطاء من أن إسرائيل وحماس على حد سواء تماطلان.وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وتسلّم سلطة مؤقتة إدارة القطاع بدلا من حماس، ونشر قوة استقرار دولية.وبحسب البيت الأبيض، من المقرر أن يستقبل ترامب نتنياهو عند الساعة 13,00 (18,00 بتوقيت غرينتش) في مقر إقامته مارالاغو في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، حيث يمضي الرئيس الأمريكي فترة الأعياد.

