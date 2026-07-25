ترند تحت القبة.. عزيز ناصر يشعل سجالاً حول صورة النواب أمام الجمهور

لم يكن مقطع الفيديو المتداول للنائبة عن كتلة “الصادقون” زينب الموسوي خلال إحدى جلسات مجلس النواب مجرد لقطة عابرة في نظر مراقبين، بل تحوّل إلى مادة سجال سياسي وإعلامي، بعدما ربطت أوساط متابعة توقيت نشره بحسابات مرتبطة بالصراع بين القوى البرلمانية.

وبحسب مصادر مراقبة للمشهد النيابي، فإن نشر المقطع من قبل النائب عن دولة القانون عزيز ناصر لم يأتِ بمعزل عن المنافسة السياسية، إذ اعتبره البعض محاولة لتقديم صورة مختلفة عن أداء النواب وإبراز نفسه كطرف أكثر حضوراً في الملفات العامة، مقابل تسليط الضوء على تصرف زميلته داخل القاعة البرلمانية.

ويرى متابعون لنشاط المنصات الرقمية أن الانتشار السريع للمقطع بعد نشره عبر صفحات مقربة من النائب، يشير إلى وجود تحرك إلكتروني منظم لتضخيم الحادثة وتحويل لقطة قصيرة إلى أداة ضغط وتسجيل نقاط في معركة النفوذ السياسي.

وفي المقابل، انتقد مدافعون عن النائبة ما وصفوه باستثمار اللقطات الشخصية في الصراع السياسي، معتبرين أن تحويل الأخطاء أو المواقف العابرة إلى حملات تشهير لا يخدم العمل البرلماني ولا يضيف شيئاً إلى نقاش الملفات التي تهم المواطنين.

وأعادت الحادثة فتح النقاش حول تنامي دور “سياسة الترند” في الحياة العامة، ومدى تأثير الحملات الرقمية في صناعة الصورة السياسية لبعض الشخصيات، وسط تساؤلات عن حدود المنافسة المشروعة بين الأداء الحقيقي والاستعراض الإعلامي.

ويرى مراقبون أن الجدل الأخير يعكس تحول المنصات الاجتماعية إلى ساحة صراع موازية، حيث أصبحت اللقطات القصيرة والعناوين المثيرة قادرة على صناعة معارك سياسية تتجاوز أحياناً مضمون العمل النيابي نفسه.