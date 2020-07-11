تعليق النشاط الرياضي لنادي الميناء حداداً على وفاة اللأعب كرار إبراهيم

تعليق النشاط الرياضي لنادي الميناء حداداً على وفاة اللأعب كرار إبراهيم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي، السبت، تعليق النشاط الرياضي للنادي حداداً على وفاة حارسه السابق كرار إبراهيم.وذكر النادي في بيان ، أن “الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي تُعلق انشطتها ثلاثة أيام بداً من امس الجمعة و ذلك حدادً على وفاة حارس مرمى فريقها السابق (( كرار إبراهيم )) رحمه الله”.وكان إبراهيم قد توفي مساء الخميس اثر سكتة قلبية في العاصمة بغداد. 

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