حزب بارزاني:السوداني سيزور الإقليم الثلاثاء المقبل وسنبحث معه تشكيل الحكومة الجديدة
 بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025)، تفاصيل الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، ومحاور زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة الى الاقليم الاسبوع الحالي.وقال المتحدث بإسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد في حديث صحفي:” إذا لم نصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني فسنقول كلمتنا”.واكد محمد أن “السوداني، سيزور دهوك الثلاثاء المقبل، كما ستناقش الزيارة للاقليم تشكيل الحكومة الاتحادية”.واشار الى أن” جزءًا من المحادثات التي ستبدأ بين بغداد واربيل ستكون بهذا الصدد”، معربا عن امله بأن “لا تصل الامور الى تكرار انتخابات برلمان كردستان”.وبشأن المباحثات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، أوضح محمد “اذا لم نصل إلى اتفاق فسنقول كلمتنا”.هذا ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة رسمية إلى إقليم كردستان، هذا الأسبوع، يلتقي خلالها مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ويبحث معه جملة ملفات تهمّ الطرفين، وفقا لوسائل اعلامية.وبينت الوسائل الاعلامية أن “زيارة السوداني إلى الإقليم ستستمرّ ليومين، وإلى جانب لقاء مسرور بارزاني، سيعقد رئيس الحكومة العراقية سلسلة لقاءات واجتماعات مع الأطراف السياسية الأخرى في كردستان، وسيتوجّه بعدها يوم الثلاثاء إلى محافظة دهوك للمشاركة في نشاط تنظمه الجامعة الأمريكية هناك”.وتأتي زيارة السوداني إلى إقليم كردستان بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق في 11 تشرين الثاني الجاري، وانطلاق القوى والأحزاب السياسية الفائزة بالحوارات والتفاهمات من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

