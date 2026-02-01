حزب بارزاني: تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى إشعارا آخر

حزب بارزاني: تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى إشعارا آخر
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، شاخوان عبد الله، اليوم الأحد ( 1 شباط 2026 )، تأجيل الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، كاشفًا في الوقت نفسه عن مستجدات المشهد السياسي المرتبط بهذا الاستحقاق.وقال عبد الله، خلال مؤتمر صحفي ، إن “المباحثات حول منصب رئاسة الجمهورية ما تزال متواصلة”، مشددًا على أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يكن سببًا في تأجيل جلسة البرلمان”.وأضاف: “نحن حاضرون ككتلة داخل المجلس، ومرشحنا الرسمي لرئاسة الجمهورية جاهز لخوض المنافسة”، مشيرا الى أن “الطرف الكردي حسم مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما يبقى اختيار رئيس الوزراء شأناً يخص البيت الشيعي وقوى الإطار التنسيقي، وهم من يحددون الشخصية التي ستتولى هذا المنصب”.وأبدى عبد الله شكوكه بشأن قدرة الإطار التنسيقي على حسم مرشحه في المرحلة الحالية، قائلاً: “لا أعتقد أن الإطار قادر على حسم هذا الملف في الوقت الراهن”، مبينا أن “جدول أعمال الجلسة البرلمانية يتضمن البت في ملفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، إلى جانب عدد من القضايا المهمة الأخرى”.

