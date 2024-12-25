حزب بارزاني لغريمه الطالباني:لن نمنحكم رئاستي الإقليم والوزراء

حزب بارزاني لغريمه الطالباني:لن نمنحكم رئاستي الإقليم والوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محما خليل ، الاربعاء ، ان التفاهمات بشان تشكيل حكومة الاقليم تجري بشكل طبيعي بين البارتي واليكتي ولديهما الرغبة في حسم تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت لما تمر به المنطقة من أحداث لها تأثير مباشر على العراق بما فيه اقليم كردستان.وقال خليل في تصريح صحفي ، إنه ” بعد إعلان الأحزاب الفائزة بانتخابات برلمان اقليم كردستان عن المشاركة في الحكومة المقبلة لم يبقى امام الحزبيين الكرديين اليكتي والبارتي سوى التفاهم الجاد في تشكيل الحكومة ” ، لافتا إلى ان ” الاجتماع الاخير بين الحزبين اكد بضرورة حسم تشكيل الحكومة”.واضاف ان ” الحزب الديمقراطي الكردستاني لازال متمسكا بمنصبي رئاسة الإقليم والوزراء ولن يتنازل عنهما لسببين رئيسيين الأول يتعلق بالاستحقاق النيابي حيث حصل على 39 مقعدا فيما حصل الاتحاد الوطني على 23 مقعد اما السبب الثاني ان الحزب الديمقراطي تنازل عن استحقاقه لخمس مرات لمنصب رئاسة الجمهورية لصالح اليكتي ” .

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