حزب بارزاني ينفي اجتماعاً في أربيل لحسم الرئاسات الثلاث
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى عرفات كرم، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني للشؤون العراقية،  الخميس ( 11 كانون الأول 2025 )، صحة الأنباء المتداولة بشأن عقد اجتماع “خاص ومهم” في أربيل بحضور ممثلين عن المكون الشيعي (الإطار التنسيقي) والمجلس السياسي الوطني السني والأقليات، بهدف حسم مرشحي الرئاسات الثلاث.وقال كرم في حديث صحفي، إن “جميع ما يُتداوَل عن اجتماع حاسم في أربيل عارٍ من الصحة”، مؤكداً أن الإقليم “لم يحدد أي موعد لاجتماع من هذا النوع”، وأن ما يجري تداوله يدخل في إطار “التكهنات السياسية لا أكثر”.وكانت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل قد تداولت خلال الساعات الماضية معلومات تزعم أن أربيل تستضيف الليلة اجتماعاً موسعاً بين القوى الشيعية والسنية والكردية لحسم ملفات رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، الأمر الذي نفاه كرم بشكل قاطع.

