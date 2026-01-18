حزب طالباني: الإطار يدعم مرشح حزبنا لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني: الإطار يدعم مرشح حزبنا لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، اليوم الأحد، وجود أزمة وتباعدات واضحة بين الأحزاب الكردية، فيما أشار إلى أن المواطن الكردي ما زال يأمل بالتوصل إلى اتفاقات سياسية تنهي حالة الانسداد الحالية.وقال الهركي في حديث صحفي، إن “تأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة تزامن مع عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية، ما انعكس سلباً على مجمل المشهد السياسي”، مبيناً أن “منصب رئيس الجمهورية يُعد من أهم المناصب الدستورية كونه يمثل حامي الدستور، إلا أن التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني أضعف هذا الموقع”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي لا يمتلك الأغلبية المطلقة من عدد المقاعد كما يُشاع في بعض الأوساط السياسية والإعلامية”، لافتاً إلى أن “الإطار التنسيقي أعلن بشكل صريح دعمه لمرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية”.وأشار الهركي إلى أن “جميع المؤشرات السياسية الحالية ترجّح كفة مرشح الاتحاد الوطني لتولي منصب رئاسة الجمهورية”، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة تتطلب تغليب لغة التفاهمات السياسية على الخلافات الحزبية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي وخدمة المواطن.

