حزب طالباني: سيعلن عن تشكيل حكومة الإقليم الأسبوع المقبل بعد توزيع حصص المناصب
بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد نائب رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني فرع بغداد، بيستون فائق، اليوم الأحد، وجود رغبة واضحة لدى وفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) والاتحاد الوطني (اليكتي) لحسم الخلافات وتشكيل حكومة إقليم كردستان خلال الأسبوع الجاري. وقال فائق في تصريح صحفي، إن “الاجتماع الأخير في أربيل بين الوفدين حدّد ملامح خارطة طريق لحل الخلافات بشأن تشكيل الحكومة”، مشيراً إلى أن “الاجتماع الحاسم لاستكمال تشكيل كابينة حكومة الإقليم سيعقد خلال أيام”.وأضاف أن “التوافق على تشكيل الحكومة سيكون له انعكاس إيجابي على تحديد مرشح رئاسة الجمهورية”، مؤكداً أن “الأطراف المعنية حريصة على إنهاء التأخير الذي سبب إحراجاً أمام الشارع الكردي”.وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب السابق محمد خليل، قد أكد أمس السبت أن اجتماع وفدي البارتي واليكتي ركز على ملفين رئيسيين: تشكيل حكومة الإقليم وملف مرشح رئاسة البرلمان، مشيراً إلى حرص الوفدين على إيجاد حلول عاجلة لهذين الملفين.

