زعيم إطاري: أمرنا إمامنا خامنئي بالعمل بالتقية مع أمريكا حتى مغادرة الحزب الجمهوري الرئاسة الأمريكية
أمريكا للإطار الحاكم وحكومته ..حلوا الحشد الإرهابي وميليشياته قبل التجويع
الإطار: قانون الحشد الشعبي سيُقر رغم أنف أمريكا
الأعرجي: تجربتنا الإنسانية سننقلها للعالم !!
حزب طالباني: سيعلن عن تشكيل حكومة الإقليم الأسبوع المقبل بعد توزيع حصص المناصب
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
مصدر إطاري:المالكي محرر العراق والقاضي على الفساد والصادق الأمين هو الإقرب لرئاسة الحكومة المقبلة!!!
عمائم الرذيلة والفساد والإجرام والاغتصاب تمنع الغناء في البصرة
مصدر إطاري:الزعامة الإطارية تقرر أخذ رأي الإيراني (محمد رضا السيستاتي) في اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة!!
السفارة الأمريكية: لا مكان للميليشيات الحشدوية في العراق
مصدر إطاري:قاآني وجه الزعامة الإطارية والحشد بالاستعداد القتالي لحماية النظام الإيراني
