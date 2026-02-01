حزب طالباني: لن نتفق مع حزب بارزاني لحسم المرشح لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني: لن نتفق مع حزب بارزاني لحسم المرشح لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف عدم حصول اتفاق بين الاتحاد والحزب الديمقراطي على مرشح توافقي بين الجانبين لمنصب رئيس الجمهورية.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني سيذهبان الى جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية من دون الاتفاق بينهما على مرشح معين للمنصب الرئاسي”.واضاف ان “حسم اختيار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية سيترك الى مجلس النواب، حيث سيختار اعضاء المجلس من يجدونه مناسبا لهذا المنصب من بين المرشحين المتقدمين للترشح ومن بينهم مرشحي الاتحاد والديمقراطي”.وبين ان “الفضاء الوطني سيكون حاسما للمنصب الرئاسي بعد تعذر التوصل الى تفاهمات بين الاتحاد والديمقراطي طيلة الفترة الماضية على مرشح مابين الحزبين للظفر بالمنصب”.وكان مجلس النواب قد اجل جلسة يوم الثلاثاء الماضي التي كانت مخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، على امل ان تتوصل احزاب البيت الكردي الى صيغة توافقية على مرشح معين للمنصب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *