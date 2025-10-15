حزب كردي:تهريب النفط ما زال مستمراً من قبل حكومة الإقليم

حزب كردي:تهريب النفط ما زال مستمراً من قبل حكومة الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب تيار الموقف الوطني الكردي سامان علي،الإربعاء، وصول مئات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية الى تركيا وافغانستان قادمة من  اربيل والسليمانية في واحد من اكبر عمليات التهريب التي شهدها الاقليم منذ اعوام . وقال علي في حديث صحفي، ان “الفترة الحالية وعلى الرغم من توقيع اتفاقية النفط مقابل الرواتب بين حكومة المركز والاقليم الا ان عمليات تهريب النفط الى تركيا وافغانستان سجل اعلى عمليات التهريب منذ اعوام بعد دخول شبكات تهريب افغانستانية واخرى اجنبية للعمل مع شبكات محلية مدعومة من عائلة مسعود البارزاني”. واضاف ان “عمليات تهريب المشتقات النفطية الى تركيا وافغانستان ما زالت مستمرة على الرغم من سريان اتفاقيات النفط مقابل الرواتب بين حكومة بغداد والاقليم”.وبين ان “عمليات تهريب النفط الى خارج البلد ازدادت من 200 الف برميل يوميا الى 400 الف برميل يوميا لتسجل اعلى نسبة تهريب تشهدها المحافظات الشمالية”. واكد علي ان “حكومة اقليم كردستان لم تلتزم ببنود الاتفاقية المبرمة مع حكومة بغداد ومن المؤمل الاعلان عن انهيارها في غضون الايام القليلة المقبلة”. 

