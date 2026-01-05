رئيس وزراء غرينلاند لترامب: لا مزيداً من الضغوط

رئيس وزراء غرينلاند لترامب: لا مزيداً من الضغوط
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علّق رئيس وزراء غرينلاند، الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدنمارك، على التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمّها، قائلاً “هذا يكفي”.وكتب فريدريك نيلسن، في منشور عبر فيسبوك: “لا مزيد من الضغوط. لا مزيد من التلميحات. لا مزيد من أوهام الضم. نحن منفتحون على الحوار. نحن منفتحون على المناقشات. لكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الصحيحة وبما يتوافق مع القانون الدولي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *