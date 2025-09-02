رشيد:العراق في ظل الحكم الإيراني”مثال للديمقراطية”!!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب طالباني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في بيان له اليوم، إن “رشيد رحب في مستهل اللقاء رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى العراق. مشيراً إلى أن الاستقرار الذي ينعم به العراق على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية ساعد على توجيه الجهود نحو الإعمار والبناء وتطوير وتأهيل البنى التحتية وتوفير الدعم لمشاريع الاستثمار في مختلف المجالات”.وأضاف البيان أن “الرئيس أكد أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المقرر، وأن رئاسة الجمهورية تتابع باهتمام بالغ استعدادات المفوضية لإجرائها بشكل حر ونزيه، مع الحث على المشاركة الواسعة من المواطنين في اختيار ممثليهم لمجلس النواب، مبيناً أن العراق يفتخر بتجربته الديمقراطية بعد عام 2003 وعملية التداول السلمي للسلطة”.وتابع البيان أن “الرئيس أوضح دور رئاسة الجمهورية في إطلاق سراح أكثر من (23) ألف معتقل ممن انتهت فترة محكوميتهم، فضلاً عن متابعة عمل اللجان الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام”.وأشار البيان إلى أن “رئيس الجمهورية شدد على حرص العراق في بناء علاقات صداقة وتعاون إيجابية مع كافة دول المنطقة والعالم، وبما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ السيادة الوطنية”، معرباً عن “تقديره للجهود التي يبذلها السفراء لتعزيز العلاقات وتطوير مسارات التعاون بين العراق وبلدانهم”.وبحسب البيان، “ناقش اللقاء عدداً من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس ثبات موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني ورفضه التام للعدوان الذي يتعرض له، مشدداً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً ينهي جميع الانتهاكات ويمنح الفلسطينيين حقوقهم الكاملة في إقامة دولتهم المستقلة”.وأوضح البيان أن “رؤساء البعثات الدبلوماسية أشادوا بأهمية مثل هذه الاجتماعات التي تسهم في توضيح رؤية العراق تجاه القضايا المحلية والدولية، متمنين النجاح للعراق في إجراء الانتخابات المقبلة بما يعزز التجربة الديمقراطية ويحقق تطلعات الشعب العراقي”.

