زعيم إطاري: أمرنا إمامنا خامنئي بالعمل بالتقية مع أمريكا حتى مغادرة الحزب الجمهوري الرئاسة الأمريكية

زعيم إطاري: أمرنا إمامنا خامنئي بالعمل بالتقية مع أمريكا حتى مغادرة الحزب الجمهوري الرئاسة الأمريكية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد رئيس كتلة تصميم النيابية، النائب الزعيم الاطاري عامر العامري، اليوم الأحد ( 11 كانون الثاني 2026 )، موعد انطلاق ملف حصر السلاح في البلاد، مؤكداً أن جميع قوى الإطار التنسيقي تقف خلف هذا الملف دون أي خلافات.وقال العامري في حديث صحفي، إن “جميع قوى الإطار التنسيقي، من دون استثناء، داعمة لملف حصر السلاح، ولا توجد أي تباينات في المواقف، بل هناك تطابق كامل في الرؤية تجاه أهميته وضرورته في هذه المرحلة”.وأضاف أن “القوى السياسية متفقة على مبدأ ثابت، يتمثل بأن يكون ملف حصر السلاح عراقيا 100%، سواء من حيث الإدارة أو الرؤية أو المتابعة، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ”، مشدداً على أن “هذا الملف يجب أن يُدار بإرادة وطنية خالصة بعيداً عن أي تأثيرات خارجية”.وتوقع العامري أن “تنطلق المرحلة الأولى من ملف حصر السلاح بجميع أبعاده فور تشكيل الحكومة المقبلة، بعد استكمال الاتفاق على تفاصيله وآليات تطبيقه الي تستقرب نحو ثلاث سنوات!!!!”، مؤكداً أن “هذا التوجه بات محسومًا داخل الإطار التنسيقي، في ظل وضوح الرؤية وثباتها على ترسيخ مسار الدولة وتعزيز هيبتها”.وأشار إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد إعلان رؤية عراقية واضحة لتطبيق هذا الملف، تتضمن عدة نقاط ومحاور يجري التوافق عليها سياسياً وأمنياً، لتكون الصورة أكثر وضوحاً بعد تشكيل الحكومة، تمهيداً للشروع بالتنفيذ على أرض الواقع”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *