سياسي: الحكومة المقبلة ستواجه تحديات مالية واقتصادية وسياسية وأمنية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى الباحث بالشأن السياسي قاسم التميمي، ان الحكومة المقبلة ستواجه تحديات داخلية تتعلق بالموازنة وملفات مالية، اضافة الى التحديات الخارجية المتعلقة بالوضع الملتهب في المنطقة وكيفية ابعاد العراق عن خطره.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “العراق امضى عام 2025 من دون جداول موازنة وهذا الامر سيجعل الحكومة القادمة امام تحديات مالية في ظل استمرار العمل بالكثير من المشاريع التي ارهقت ميزانية الدولة”.وأضاف ان “الحكومة القادمة ستواجه تحدي خارجي يتمثل بالوضع الملتهب الذي تعيشه المنطقة، وكيفية ضمان عدم تضرر العراق من هذه الازمات المتتالية التي يشهدها المحيط الإقليمي، إضافة الى وضع سياسة رصينة للتعامل مع الجانب الأمريكي”.وبين ان “العراق لن يكون بعيدا عن التدخلات الامريكية المتواصلة، ما يحتم على الحكومة المقبلة رسم سياسة واضحة تبعد العراق عن اي تحديات او تشنج في العلاقة مع الفاعل الخارجي”

