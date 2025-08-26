قائم أعمال جديد للسفارة الأمريكية في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم، تعيين جوش هاريس قائماً بالأعمال الجديد خلفاً لستيفن فاجن، معربةً عن امتنانها لفاجن على ما وصفته بـ”قيادته الراسخة” وجهوده في تعزيز الروابط وخلق فرص للاستثمار الأمريكي في العراق.وأكدت السفارة في بيان، أن هاريس سيباشر مهامه الأسبوع المقبل لمواصلة العمل على تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن.ويُعد هاريس أحد أبرز الدبلوماسيين الأمريكيين في المنطقة، حيث شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا، وأدار ملفات العراق وليبيا والمغرب العربي في مجلس الأمن القومي الأمريكي.كما تولى منصب نائب رئيس البعثة والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بطرابلس ومكتبها في تونس، وله خبرة سابقة في بغداد وسلوفينيا وكرواتيا. ويحمل هاريس شهادات عليا من جامعة جورجتاون ومعهد لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، ويتقن لغات عدة بينها العربية والفرنسية والإيطالية.

