مرشح لرئاسة الجمهورية :لا جلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجّح المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عبد الله علياوي، امس السبت عدم انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الأحد لانتخاب رئيس الجمهورية، عازيًا ذلك إلى استمرار الخلاف الكردي – الكردي، والتوتر الإقليمي وتداعياته على المشهد الداخلي.وقال علياوي، في تصريحات صحفية، إنّه “لا يتوقّع عقد جلسة البرلمان اليوم لاختيار رئيس الجمهورية، لأنّ الحزبين الكرديين لم يتّفقا حتى الآن على مرشح واحد، وما زال احتمال دخول كلّ حزب بمرشحه قائمًا”.وأشار علياوي إلى وجود نحو 18 مرشحًا لرئاسة الجمهورية، من بينهم مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي، إلى جانب أسماء كوردية أخرى، فضلًا عن مرشحين عرب، والرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد الذي يقدّم نفسه بوصفه مرشحًا مستقلاً.وبيّن أنّ “الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين يعود إلى عدم الاتفاق على اسم واحد حتى الآن، وعدم عقد اجتماع حاسم وجدي يفضي إلى مرشح توافقي”، لافتًا إلى أنّ “منصب رئيس الجمهورية مخصص للكورد عرفًا، وليس حكرًا على حزب بعينه، وأنّ رسائل قيادات كوردية مثل مسعود بارزاني وفاضل ميراني كانت واضحة في هذا الاتجاه”.وعن الأسباب السياسية الأوسع لاحتمال تعثر عقد جلسة اليوم، أشار علياوي إلى أنّ “التصعيد الإقليمي بين إيران والإدارة الأمريكية، وما يُنقل عن تهديدات الرئيس دونالد ترامب، يشكل عامل ضغط إضافيًا”.

