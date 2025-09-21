مصادر:اجتماع في وزارة النفط لحل معوقات تصدير النفط من الإقليم

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر إعلام كردية، اليوم الأحد (21 أيلول 2025)، بعقد اجتماع ثلاثي بين إقليم كردستان وبغداد وشركات النفط في بغداد لاستئناف تصدير النفط.ووفقا لما نقلته المصادر ، فأنه “سيُعقد اجتماعا، في مبنى وزارة النفط العراقية، بين وزارة الثروات الطبيعية والوزارة وشركات النفط”.وأضافت أنّ “الاجتماع مُقررٌّ لحلّ الملاحظات والعقبات بشأن استئناف تصدير النفط بين الأطراف الثلاثة”.

