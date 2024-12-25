مصدر أمني:الحرس الثوري يجري تمريناً عسكرياً بالذخيرة الحية قرب الحدود العراقية

مصدر أمني:الحرس الثوري يجري تمريناً عسكرياً بالذخيرة الحية قرب الحدود العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، عن حقيقة الانفجارات قرب حدود العراق الشرقية، فيما أشار إلى أن بعض منصات التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً عن تلك الانفجارات.وقال المصدر ، إنه” سمع دوي بعض الانفجارات قرب الشريط الحدودي العراقي- الإيراني من جهة قضاء خانقين شرق ديالى مع ساعات الصباح الأولى”.وأضاف أنه” وفق المعلومات هناك تمرينا تعبويا لأحدى القطعات الإيرانية التي تتمركز على بعد كيلومترات  قريبة من الشريط الحدودي، لافتا الى ان” التمرين هو من الإجراءات المعتادة التي تقوم بها تلك القوات بين فترة وأخرى، نافيا ان تكون انفجارات بل تمارين تعبوية استخدمت بها الذخيرة الحية للتدريب”.وأكد المصدر أن إيران لم تبلغ حكومتها العراقية بهذا التمرين القريب من الحدود ووزارة الدفاع العراقية لم تجري اللازم.

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