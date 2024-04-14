مصدر أمني:الطائرات الأمريكية اسقطت عشرات الطائرات الإيرانية المسيرة وصواريخها الفارغة في الأجواء العراقية

مصدر أمني:الطائرات الأمريكية اسقطت عشرات الطائرات الإيرانية المسيرة وصواريخها الفارغة في الأجواء العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني عراقي، يوم الأحد، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اعترض أكثر من 30 مسيرة وصاروخاً إيرانياً في الأجواء العراقية ليلة امس. وقال المصدر، بأن “قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا تصدت لعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل خلال مرورها عبر الأجواء العراقية”.وأضاف أن” أكثر من 30 طائرة مسيرة وصاروخا، تم إسقاطه في طريقها لأهدافها بلا خسائر بشرية”.وأشار إلى أن “المعلومات الأولية توضح بأن إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ تم عبر طائرات تابعة للتحالف لأن منظومات الدفاع الجوي يقتصر وجودها على القواعد والسفارة الأمريكية فقط”.

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