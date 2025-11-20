مصدر إطاري:الأسبوع المقبل موعد إنطلاق الحوارات لتشكيل الحكومةالجديدة

مصدر إطاري:الأسبوع المقبل موعد إنطلاق الحوارات لتشكيل الحكومةالجديدة
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد مصدر إطاري، الخميس، موعد انطلاق المشاورات الرسمية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن الإطار التنسيقي هيأ أكثر من لجنة خاصة لتسريع وتيرة الحسم.وقال المصدر، إن “قوى الإطار شكلت عدة لجان معنية بملف تشكيل الحكومة المقبلة، من بينها لجنة لتحديد هوية المرشحين لرئاسة الوزراء، وأخرى للتحرك على بقية القوى والأحزاب والتيارات من أجل توحيد الرؤى بشأن طبيعة التحالفات التي ستقود إلى تشكيل الحكومة”.وأضاف أن “الموعد الفعلي لانطلاق المشاورات سيكون الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع عقد سلسلة لقاءات مهمة ومكثفة في بغداد مع ممثلي قوى متعددة”، مبيناً أن “المؤشرات تدل على أن المشاورات ستكون أكثر مرونة وانسيابية، في ظل دعم سياسي واسع لتسريع خطوات تشكيل الحكومة المقبلة”.وأشار المصدر إلى أن “مستوى التعقيد في المشهد الحالي أقل مقارنة بالمواسم السابقة، ما يرجّح التزام القوى السياسية بالتوقيتات الزمنية لتشكيل الحكومة”.

