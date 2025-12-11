مصدر إطاري:الحلبوسي لن يعود لرئاسة البرلمان

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إطاري، الخميس، أن اللقاء الذي جمع أمير قطر بكل من محمد الحلبوسي وخميس الخنجر في الدوحة جاء نتيجة مساعٍ للحصول على دعم قطري لترشيح الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، واصفًا هذه الخطوة بأنها محاولة يائسة تعكس حجم الخلافات داخل المجلس السياسي السني المؤلف من ست قوى.وقال المصدر، إن “المجلس السياسي السني يعاني منذ اجتماعه الأول صراعًا شديدًا بشأن اختيار رئيس مجلس النواب، خصوصًا أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي المتمسك بالمنصب يواجه معارضة كبيرة من أغلب القوى الست”.وأضاف أن “عدم الاتفاق على مرشح محدد دفع خميس الخنجر إلى اصطحاب الحلبوسي إلى قطر بهدف التوسط لصالحه والضغط على الأطراف الرافضة لترشيحه”، مشيرا إلى أن “موقف الحلبوسي لا يزال مضطربًا ويواجه احتمال الإقصاء من قبل المحكمة الاتحادية”.يذكر أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، كان قد التقى يوم الثلاثاء الماضي بالحلبوسي والخنجر في الدوحة.

