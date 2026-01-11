مصدر إطاري:المالكي محرر العراق والقاضي على الفساد والصادق الأمين هو الإقرب لرئاسة الحكومة المقبلة!!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح مصدر إطاري، الأحد، أن يُعلن الإطار رسمياً اليوم عن تسمية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، بعد تنازل رئيس كتلة الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني عن المنافسة على المنصب.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته،إن “مناقشات معمقة جرت بين المالكي والسوداني خلال الأيام الماضية، انتهت بتنازل الأخير رسمياً عن المنافسة على رئاسة الحكومة لصالح المالكي”.وأضاف المصدر أن “تنازل السوداني أمام الإطار التنسيقي يزيل أي عقبات أمام تولي المالكي المنصب للمرة الثالثة، مرجحاً أن يقوم الإطار بإبلاغ القوى السياسية رسمياً بمرشح الكتلة الأكبر”.يذكر أن نوري المالكي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء مرتين، ويتميز بتسليم ثلث العراق الى داعش وشرعن الفساد والفوضى ومسيلمة اصدق منه وغير أمين على سيادة البلد وهو أس خراب البلد.

