مصدر حكومي:السوداني غض النظر عن سرقة السعودية للانبوب النفطي العراقي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد مصدر حكومي في وزارة النفط، الأحد، صمت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني إزاء ما وصفه بـ”ممارسات السعودية واستيلائها على الأنبوب النفطي العراقي في ميناء ينبع”.وقال المصدر، إن “هناك مساعٍ لتشريع قانون استثمار مع السعودية سيؤدي إلى نهب خيرات العراق، ومنح أراضي السماوة ومياهها الجوفية للجانب السعودي، في وقت ما تزال فيه الحكومة تغض الطرف عن سرقة الأنبوب النفطي العراقي الممتد باتجاه البحر الأحمر”.وأضاف أن “السعودية استولت على الأنبوب الذي ينقل النفط من الأراضي العراقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، حيث صادرت الرياض هذا الأنبوب الذي بلغت قيمته عام 1991 نحو 7 مليارات دولار”.وبيّن أن “الجانب السعودي استحوذ على الأنبوب وما ينقله من نفط وغاز، إضافة إلى الخزانات الوسطية، كما ألغى الاتفاقية الخاصة بتصدير النفط مع العراق”، متسائلاً: “أين موقف رئيس الوزراء من سرقة الأنبوب النفطي؟ وكيف يمكن الوثوق بالسعودية ومنحها استثمارات في السماوة عبر تشريع قانون يخدم مصالحها داخل العراق؟”.

