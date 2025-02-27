مصدر حكومي:( 375.096) مليار ديناراً رواتب البيشمركة وأمن الإقليم

مصدر حكومي:( 375.096) مليار ديناراً رواتب البيشمركة وأمن الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي، عن عدد الضباط في صفوف الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من البيشمركة والآسايش والمبالغ المالية المخصصة لهم.وقال المصدر : إن “عدد الضباط في الإقليم هو 13 ألفًا و334 شخصاً، فيما تبلغ المخصصات المالية لقوات البيشمركة من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني 133 مليارا و61 مليون دينار”.وأضاف إن “المبالغ المخصصة لوزارة الداخلية في الإقليم هي 178 مليارًا و489 مليون دينار، فيما تبلغ مخصصات مجلس أمن الإقليم من الآسايش والاستخبارات 62 مليار دينار و997 مليون دينار”.

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