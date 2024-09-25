مصدر سياسي:مشاجرة كلامية بين البارزاني والطالباني

مصدر سياسي:مشاجرة كلامية بين البارزاني والطالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسيّ مطلع، اليوم الأربعاء (25 أيلول 2024)، بأن مشاجرة كلامية حدثت اليوم خلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني.وقال المصدر ، إن” شجارًا بالكلام دار بين مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان ونائبه قوباد طالباني بعد قيام الأخير بإظهار صورة شقيقه وهو يشير الى شعار الحزب في الانتخابات (سننهيه) ليرد عليه مسرور: ستنهون من؟، نحن مثلا ام السليمانية؟، فيرد عليه قوباد: سننهيكم، ولن تستطيعوا بعد الان سرقة أصوات الناخبين، وكذلك لم تعد هناك مقاعد الكوتا”.وأشار المصدر إلى، أن” مسرور بارزاني انزعج على اثر هذا الكلام من قوباد طالباني وغادر الاجتماع الرسمي لمجلس وزراء اقليم كردستان”.

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