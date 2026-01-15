مصدر سياسي كردي: الخلاف بين حزبي بارزاني وطلباني ما زال قائماً بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي كردي ،اليوم الخميس، أن احتمال التوافق الكردي على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية ما زال قائما لكنه غير مضمون. وقال المصدر، إن “الإشكال لا يكمن في الأسماء، بل في غياب صفقة سياسية متكاملة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني تشمل ملفات النفط والموازنة وصلاحيات الإقليم، ما يجعل أي توافق هشا وقابلا للانهيار عند أول اختبار”.وأشار المصدر إلى أن “احتمال تشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية ضعيف، وأن المشهد السياسي قد يشهد إطالة أمد التفاوض حتى اللحظات الأخيرة لتفادي الانسداد الكامل، ما قد يؤدي إلى تشكيل حكومة إدارة أزمة أكثر من كونها حكومة استقرار”.

