مصدر مطلع: الإطار ضد الشعب في ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع ،السبت، إن الاجتماع الإطاري مساء اليوم  سيسعى الى الوصول الى اتفاق حول الاتفاق على دعم المالكي أو الذهاب نحو مرشح جديد من خارج الأسماء الـ(9) المرشحة، وربما خلال اجتماع اليوم يتم الاتفاق على مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء.وكان مصدر مطلع قد كشف، يوم الثلاثاء الماضي، أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي ستعقد اليوم السبت اجتماعها الدوري لحسم مسألة ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة، أن الاجتماع سيتضمن “التباحث في مسألة ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة القادمة، واستقراء المواقف النهائية لزعماء الإطار من ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء للمرة الثالثة”.

