نائب:الانتخابات ستجري في موعدها المقرر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري، اليوم الاربعاء, عدم وجود أي مؤشرات تستدعي القلق بشأن موعد إجراء الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنها ستجرى في موعدها المحدد .وقال اليساري في تصريح  صحفي، إن “الجهات المعنية تتابع عن كثب التطورات السياسية والأمنية، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر دون تأجيل”، مضيفاً أن “الاستقرار السياسي يعد عاملًا أساسيًا في دعم المسار الديمقراطي وتحقيق تطلعات المواطنين”.ودعا اليساري “جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين والدستور، أملا  بأن تسير العملية الانتخابية بسلاسة وتعكس الإرادة الحقيقية للشعب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوطني”. 

