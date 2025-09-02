نائب:التوسع في تعيين السفراء وزيادة مخصصاتهم المالية يكلف الموازنة ملايين الدولارات سنوياً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب حيدر السلامي، الثلاثاء، أن تمرير قائمة السفراء داخل البرلمان من قبل مجموعة محدودة من النواب يمثل “طعنة في ظهر الدبلوماسية العراقية”.وقال السلامي في تصريح صحفي: “معظم الأسماء التي تم التصويت عليها لا تمتلك المؤهلات المطلوبة لتكون واجهة العراق في السلك الدبلوماسي، ما يضعف حضور البلاد الخارجي”.وأضاف أن “التوسع في تعيين السفراء خلال السنوات الأخيرة وزيادة مخصصاتهم المالية يكلف الموازنة ملايين الدولارات سنوياً”.وأكد أن “إقرار هذه القائمة يأتي في وقت تعاني فيه الموازنة من عجز كبير، وتوقف مشاريع خدمية وتنموية مهمة، فضلاً عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة، واستمرار اعتماد الدولة على النفط كمورد وحيد وسط تذبذب أسعاره العالمية”.يذكر أن مرصد “إيكو عراق” كشف أن السفير العراقي يتقاضى 12 ألف دولار شهرياً، إضافة إلى مخصصات وسكن فاخر وطاقم خدمي، في وقت ارتفع فيه عدد السفراء من 26 إلى 106، ما ضاعف الأعباء على الموازنة.

