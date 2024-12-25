نائب:السوداني لا يستطيع إجراء تغيير وزاري إلا بعد موافقة الأحزاب

نائب:السوداني لا يستطيع إجراء تغيير وزاري إلا بعد موافقة الأحزاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي علاوي نعمة، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن حراك التعديل الوزاري مازال قائما من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال نعمة، في حديث صحفي: إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه جدية في إجراء تعديل وزاري، وهذا الحراك مازال قائما ومستمرا من قبله، رغم وجود معرقلات سياسية من قبل بعض الكتل والأحزاب”.وأضاف أن “هذا الملف يحتاج الى توافق واتفاق قبل البدء تنفيذه ما بين رئيس الوزراء والكتل والأحزاب، لضمان تمرير هذا التعديل في مجلس النواب، وربما الأيام القليلة المقبلة سوف يكثف السوداني من حواراته مع الأطراف السياسية لحسم هذا الموضوع، فهو يريد التعديل لضمان نجاح حكومته بتنفيذ المنهاج الوزاري كما مخطط له”.

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