نائب:تشكيل الحكومة المقبلة سيتأخر

نائب:تشكيل الحكومة المقبلة سيتأخر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، السبت، أن تشكيل الحكومة المقبلة قد يستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر، عازياً ذلك إلى أسباب عدة تتعلق بطبيعة المشهد السياسي الراهن.وقال الموسوي في حديث  صحفي، إن “مستوى التنافس بين القوى السياسية في الانتخابات المقبلة يُعد الأعلى والأشد منذ عام 2003، سواء داخل المكونات أو فيما بينها”، مبيناً أن “حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية خلال هذه الدورة هو الأكبر على الإطلاق مقارنة بالدورات السابقة”.وأضاف أن “من الصعب حتى الآن تحديد نسبة المشاركة في انتخابات 11 تشرين الثاني المقبل، لكن جميع القوى تدرك أنها ستكون انتخابات مفصلية ومصيرية في المشهد السياسي العراقي”، مشيراً إلى أن “التقاطعات بين القوى السياسية واختلاف الرؤى بشأن التحالفات ستجعل من عملية تشكيل الحكومة أمراً معقداً ويحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر”.ولفت الموسوي إلى أن “الوصول إلى التوافقات الضرورية لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب واختيار رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء ونائبيه، سيتطلب جهوداً كبيرة وتفاهمات عميقة”، معرباً عن أمله في أن “تتجاوز نسبة المشاركة الشعبية 40%، لأن كلما كانت المشاركة أوسع، كان التغيير أكثر تأثيراً وفاعلية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *