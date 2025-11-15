نائب:فساد السوداني وحكومته في قطاع السكك كارثي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عامر عبد الجبار، اليوم السبت، أن الحكومة الحالية تُعد من أكثر الحكومات التي شهدت شبهات فساد في قطاع السكك الحديدية، مشيراً إلى أن هذه التجاوزات كانت وراء وقوع العديد من الحوادث نتيجة سوء الإدارة.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “ملف السكك الحديد شهد تجاوزات وفساداً كبيراً خلال الحكومة الحالية، الأمر الذي انعكس مباشرة على سلامة القطارات وتسبب في وقوع العديد من الحوادث”. وأضاف أن “سوء الإدارة وغياب المحاسبة عن المسؤولين فاقم الأزمة بشكل ملحوظ”، محذراً من أن “استمرار الفساد سيبقي هذا القطاع الحيوي في حالة تراجع وفوضى”.ودعا عبد الجبار البرلمان المقبل إلى “فتح هذا الملف بجدية ومحاسبة المتورطين في الفساد، لضمان تطوير قطاع السكك الحديدية وتقديم خدمات آمنة للمواطنين”.

