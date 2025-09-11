نائب:معظم المشاريع متوقفة عن العمل لعدم وجود التخصيصات المالية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين علي رضا، الخميس، الحكومة مسؤولية وقف اغلب المشاريع الخدمية وحرمان المحافظات الوسطى والجنوبية بسبب عدم ارسال جداول موازنة 2025، مشيرا الى أن عدم تنفيذ موازنة العام الماضي ساهم بتدني الخدمات الأساسية.وقال رضا في حديث  صحفي، إن “توجه الحكومة نحو تخصيص أموال موازنة 2024 باتجاه العاصمة على حساب باقي المحافظات أدى الى حرمان المحافظات الاخرى من الخدمات الأساسية ودفعهم الى التظاهر للمطالبة بحقوقهم”.وأضاف أن “نسب الصرف في موازنة 2024 لم تتجاوز 25% في اغلب المحافظات وتحديدا محافظات الوسط والجنوب”، لافتا الى أن “الحكومة تتحمل مسؤولية عدم ارسال جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب في موعدها المحدد”.وأكد أن “الكثير من المشاريع الخدمية توقفت لعدم وجود تخصيصات مالية كافية على الرغم من إقرار الموازنة الثلاثية”.

