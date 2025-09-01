نائب إطاري:إيران صاحبة القرار في تأجيل الانتخابات العراقية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – شدد القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب مهدي تقي، اليوم الاثنين، على أن مسألة تأجيل الانتخابات “خط أحمر”، مؤكداً أنها ستُجرى في موعدها المحدد دون أي خيار آخر.وقال تقي في تصريح صحفي، إن “الحديث عن تأجيل الانتخابات لا يعدو كونه محاولات من أطراف معادية للعملية السياسية لخلط الأوراق، وهو أمر لا معنى له”، مضيفاً أن “الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد ولا يوجد خيار بديل عن ذلك”.وأكد أن “النظام السياسي في العراق قائم على دستور دائم ودعم  إيراني لا محدود، وعلى الجميع الالتزام به، وبالتالي فإن تأجيل موعد الانتخابات أمر غير مقبول ولا مجال للنقاش فيه”.

