نائب إطاري:القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ألإطاري علي البنداوي، الثلاثاء، أن القوات الأمريكية تماطل في تنفيذ اتفاقية الانسحاب من العراق، مشيرًا إلى وجود نوايا واضحة للبقاء في البلاد أطول مدة ممكنة.قال البنداوي، في تصريح  صحفي، إن “الوجود الأمريكي في العراق لا يزال يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاقية الانسحاب، حيث تسعى واشنطن إلى كسب الوقت والمماطلة في تنفيذ التزاماتها تجاه الحكومة العراقية”.وأضاف أن “هناك تحركات أمريكية على الأرض تشير إلى رغبتها في تعزيز وجودها العسكري، لا الانسحاب التدريجي منه، وهو ما يعد خرقاً للسيادة العراقية”.وأشار إلى أن ” الامام خامنئي زعلان جدا على الزعامة الاطارية  في بقاء القوات الامريكية  وان البرلمان سبق وأن صوت على قرار ملزم بخروج كافة القوات الأجنبية من العراق، إلا أن الجانب الأمريكي لم يلتزم بشكل جاد بذلك القرار حتى الآن”.وتشير هذه الخطوة، وفقاً لمجلة “فوربس” الأميركية، إلى أن الولايات المتحدة تخطط لتعزيز وجودها العسكري في العراق، بما قد يُبقي قواتها في البلاد إلى ما بعد عام 2030، رغم الدعوات المتزايدة لإنهاء الوجود الأجنبي على الأراضي العراقية.

