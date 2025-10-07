نائب إطاري:القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
الحكومة الفرنسية الخامسة تسقط خلال (14)ساعة بسبب الانقسامات في البرلمان
ترامب:نتنياهو وافق على خطة السلام في غزة لأنها الفرصة الأخيرة له
بوتين:تزويد أمريكا أوكرانيا بصواريخ توماهوك يهدد بتدمير العلاقات بين البلدين
حماس تعلن استعدادها لتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
إسبانيا منزعجة من إسرائيل بعد اعتراضها أسطول الصمود
-
- اراء ومقالات
لا نريد برلمان يشبه ( الأمم المتحدة ) من كثرة الجنسيات الأجنبية ؟ الانتخابات المقبلة .. لا نريد استغفالنا من جديد !
دولة بلا ملامح.. بين فشل الحكومات وفساد الأحزاب
بين الوقفة والدكّة: قراءة في ارتباك الرسالة السياسية لرئاسة الوزراء
انتفاضة تشرين تبقى خالدة في قلوب الشرفاء
الشباب روح العراق الجديد وصناع مستقبله
-
- اقتصادية
السوداني:الإصلاح المالي من أولويات برنامجي الحكومي
العراق “يتوسل” بأمريكا لتوريد الغاز الإيراني أو التركمانستاني عن طريق إيران أيضاً!!
نائب:ورقة الإصلاح المصرفي جعلت المصارف الأجنبية من تتحكم برأس المال العراقي
اليوم..أسعار صرف الدولار=142500ديناراً
نائب:طريق التنمية سيكون”متعرجا”للاستفادة منه من قبل المحافظات!
-
- رياضية
- تحقيقات
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
العراق:لم نشارك في خطة سلام غزة لرفضنا حل الدولتين !!
حزب بارزاني:السوداني رجل إيران ونرفض تجديد الولاية الثانية له
نائب:ورقة الإصلاح المصرفي جعلت المصارف الأجنبية من تتحكم برأس المال العراقي
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
مصدر سياسي:إيران من خلال الإطار من تحسم رئيس البرلمان المقبل
-
- اذاعة INN