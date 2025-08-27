آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
نائب:طرح مفاجئ لقائمة السفراء وكسر نصاب والمشهداني مررها خلافا للدستور والقانون
نائب إطاري:قائمة السفراء الجديدة من مهازل حكومة السوداني وبرلمان المشهداني
مصدر برلماني:السوداني والمشهداني من كوارث العراق التدميرية
الاتحاد الأوروبي:استقرار العراق بحل الحشد الشعبي الإيراني
نائب:معظم الجلسات النيابية برئاسة المشهداني غير مكتملة النصاب وتمرير قائمة السفراء جريمة بحق العراق
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
