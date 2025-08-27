نائب إطاري:قائمة السفراء الجديدة من مهازل حكومة السوداني وبرلمان المشهداني

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، الأربعاء، جلسة التصويت على قائمة السفراء بـ “المهزلة”، مؤكداً أن التصويت تم بصورة غير قانونية، مع وجود شكوك حول عدّ الأصوات، مشيراً إلى أن السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني فرضا إرادتهما على المجلس، وهي سابقة خطيرة.وقال الموسوي، في تصريح  صحفي: “ما حدث خلال التصويت على قائمة السفراء لم يشهده البرلمان من قبل، حيث تم فرض إرادة رئيس البرلمان شخصياً والحكومة على المجلس، وهذه سابقة خطيرة”، موضحاً أن “نجل رئيس البرلمان مدرج ضمن القائمة”.وأضاف أن “عملية التصويت تمت في جو صاخب، وهناك شكوك كبيرة بشأن عدد الأصوات”، مشيراً إلى أن “بعض الأسماء في القائمة تم استبعادها من الترشح للانتخابات وفق فقرة حسن السيرة والسلوك”.وكان مجلس النواب قد مرر الثلاثاء بطريقة الغصب، قائمة السفراء خلال جلسة وصفها النواب بالفوضوية والصاخبة داخل البرلمان”.

