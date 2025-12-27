نائب سابق: سعر 60-65 دولار لبرميل النفط يؤمن الرواتب الشهرية

نائب سابق: سعر 60-65 دولار لبرميل النفط يؤمن الرواتب الشهرية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب معين الكاظمي، السبت، إن استمرار تصدير النفط بمعدل ثلاثة ونصف مليون برميل يوميا وبسعر يتراوح بين 60 إلى 65 دولارا قد يكون كافيًا لتوفير المبالغ اللازمة لصرف رواتب الموظفين، مشددا على ضرورة عدم الاعتماد فقط على الاقتصاد الريعي القائم على النفط.وقال الكاظمي، في حديث صحفي، إن “الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات حقيقية لزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال تحسين أداء هيئات الجمارك والضرائب، وتفعيل دور الإعلام والاتصالات وجبايات الوزارات والشركات الرابحة”.وأضاف أن “تقليص المصروفات غير الضرورية، والحد من التضخم الإداري، إلى جانب دعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيكون مفتاحا لتنويع الاقتصاد الوطني والخروج من حالة الأحادية النفطية التي يعاني منها”.وشدد على ضرورة “استغلال الفرص المتاحة ضمن البرنامج الحكومي الجديد، مؤكدًا أن الحكومة التي ستتشكل العام القادم يجب أن تركز في أولوياتها على الاقتصاد وتنويعه للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية”.وأشار إلى أن “هناك تصورًا داعمًا لحكومة محمد السوداني عبر الموازنة الثلاثية للسنوات 2023-2025، والتي كانت تهدف إلى استمرار تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية”، مشيرا إلى أن “نجاح هذا التصور كان مرتبطًا بتطبيق البرنامج الحكومي الذي قدمه السوداني”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *