نائب كردي:حكومة البارزاني لم توزع الرواتب على الرغم من استلامها للأموال من بغداد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت رئيسة كتلة الجيل الجديد، النائبة سروة عبد الواحد، اليوم الأربعاء، أن حكومة إقليم كردستان لم تدفع رواتب موظفي الإقليم على الرغم من تسليم الحكومة الاتحادية كامل الأموال، داعية الحكومة إلى التدخل من أجل تحرير تلك الأموال وتوزيعها على موظفي الإقليم.وقالت عبد الواحد في تصريح  صحفي، إن “على الرغم من وصول كامل رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، إلا أن حكومة الإقليم لم تسلّم تلك الرواتب حتى الآن بشكل كامل”، محمّلة حكومة الإقليم “المسؤولية الكاملة عن إصرارها على عدم تحرير وإطلاق الرواتب”.وأضافت أن “الحكومة الاتحادية لا يمكن أن تتراخى أمام هذا التأخير، وعليها متابعة حكومة الإقليم، فهي تتحمل أيضًا جزءًا من المسؤولية لعدم متابعتها ملف دفع تلك الرواتب”

