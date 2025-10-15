نائب يدعو إلى الألتزام الأخلافي في الانتخابات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب زهير الفتلاوي، اليوم الأربعاء، القوى السياسية إلى الابتعاد عن الممارسات غير المشروعة في إطار التنافس الانتخابي.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن “اللجوء إلى الوسائل غير القانونية وغير الأخلاقية، كتشويه السمعة والاتهامات الباطلة والاغتيالات، لا يعكس روح الديمقراطية ولا يسهم في بناء دولة المؤسسات”، مضيفاً أن “هذه الأساليب تُنتج قوى سياسية لا تحمل مشروعاً وطنياً حقيقياً، بل تعمل وفق مصالحها الضيقة”.وأشار إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل على تعزيز أجواء التهدئة السياسية وتكافؤ الفرص الانتخابية، بعيداً عن التحشيد الطائفي أو التخويف السياسي الذي اعتاد عليه بعض الأطراف”.وأوضح الفتلاوي أن “العملية السياسية في العراق بحاجة إلى مراجعة شاملة للسلوك الانتخابي، والتصدي الحازم لكل من يسعى إلى تخريب التجربة الديمقراطية من خلال العنف أو المال السياسي أو تسقيط الآخرين”.

