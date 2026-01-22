آخر تحديث:
نجاه الصحفي البارز (إسماعيل الوائلي) من محاولة اغتيال في المانيا من قبل الدواعش
القضاء يعلن المباشرة بالإجراءات التحقيقية بحق معتقلي داعش
نائب: العراق في خطر كبير جداً بعد نقل الدواعش اليه
تحالف العزم: القوى السنّية ستحصل على مناصبها في الحكومة المقبلة
مصدر مطلع: العراق يبلغ سوريا أي تجاوز للحدود سيواجه بقوة نارية هائلة
البنك المركزي: أكثر من (70) مليار دولار استيرادات العراق خلال عشرة أشهر من العام الماضي
مصدر سياسي: الفساد في العراق مدعوم حكومياً وسياسياً ونيابياً لا يمكن إزالته
اليوم ..أسعار صرف الدولار=148500 ديناراً
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار بسبب المكاتب الاقتصادية لأحزاب الإطار
مصدر مطلع: رواتب هذا الشهر في خطر بسبب “قلة السيولة”
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
ائتلاف المالكي: أمريكا وإسرائيل لا مانع لديهما من ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة !!!
سافايا: استقرار العراق بنهاية الميليشيات الحشدوية
العراق يعلن إخلاء القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد نصراً لإيران ومشروع المقاومة
