نجاه الصحفي البارز (إسماعيل الوائلي) من محاولة اغتيال في المانيا من قبل الدواعش

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المحكمة السويدية بان جهاز المخابرات العراقي قد تعاون مع دواعش من أصول سورية  لاغتيال الصحفي الاستقصائي البارز والمعارض للحكومة الإيرانية في العراق والقيادي في المجلس الوطني للمعارضة العراقية إسماعيل مصبح الوائلي في المانيا حيث إقامته ،بأن المحكمة قررت بالسجن سبع سنوات وعشرة أشهر عن التخطيط لتفجير المهرجان الثقافي في العاصمة ستوكهولم بحق المدعو فارس العبدالله عمره 19 سنة وشاب قاصر 17 سنة بالسجن الإصلاحي المغلق لمدة عام ، وقد  اقتحما الموما اليهما أعلاه حديقة منزل الوائلي في المانيا وهما مسلحان بالسكاكين لتنفيذ الاغتيال  المطلوب منهم من قبل جهاز المخابرات العراقي ،بحسب افادة الوائلي لدى القضاء الألماني ان العبدالله والشاب القاصر قد استلما أمر اغتياله من قبل رئيس اللجنة التحقيقية في جهاز المخابرات العراقي فكرت التركماني بأمر من الولائي رئيس السلطة القضائية فائق زيدان وقاضي المخابرات كل من علي حسين جفات وجبار عبد دلي ورئيس جهاز الامن الوطني القيادي في حزب الدعوة عبد الكريم عبد فاضل البصري.

