وزارة التخطيط:لجنة مشتركة بين العراق والأمم المتحدة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وزارة التخطيط:لجنة مشتركة بين العراق والأمم المتحدة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة مشتركة بين العراق والأمم المتحدة لمتابعة العمل في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وذكر بيان للوزارة: أن “نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق غلام اسحق زي، والوفد المرافق له”.وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالتعاون المشترك، بين العراق ومنظمات الأمم المتحدة، لاسيما في ما يتعلق بإعداد استراتيجية العمل المشترك للسنوات الخمس المقبلة، وتحويل الدعم الأممي للعراق، نحو البرامج التنموية، ودعم أولويات الحكومة العراقية، وفي مقدمتها مواجهة آثار التغييرات المناخية، وتوفير مياه الشرب، وتحقيق التنمية الريفية، فضلاً عن مناقشة ملف النازحين، والإجراءات الحكومية في معالجته بشكل كامل”.وتابع “كما بحث الجانبان، استعدادات العراق للمشاركة في المنتدى السياسي عالي المستوى للأمم المتحدة، الخاص بأهداف التنمية المستدامة، الذي سيعقد بنيويورك في شهر ايلول المقبل”.وأشار إلى، أن “الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العمل في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة الجهات العراقية ، لمناقشة الإطار العام وتفاصيل استراتيجية العمل المشترك بين العراق والأمم المتحدة”.

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