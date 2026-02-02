وزير الخارجية: لا موازنة للعراق لا للعام الماضي ولا للحالي المهم رواتب الإقليم!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن العراق لن يصادق على قانون الموازنة خلال العام الحالي”، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي عوائق قانونية تحول دون صرف رواتب موظفي إقليم كردستان. وقال حسين في حديث صحفي، إن “الحكومة الاتحادية تعمل على معالجة الجوانب الإجرائية والمالية المتعلقة برواتب الإقليم”، موضحاً أن “رواتب موظفي إقليم كردستان سيتم صرفها في القريب العاجل”.وشدد وزير الخارجية على أن “ملف الرواتب لا يخضع لأي إشكالات قانونية، وأن الجهود مستمرة لضمان وصول المستحقات إلى الموظفين دون تأخير، بما يحقق الاستقرار المالي والمعيشي في الإقليم”.وبين أن “العراق لن يصادق على قانون الموازنة خلال العام الحالي”، مشيراً في الوقت ذاته إلى “عدم وجود أي عوائق قانونية تحول دون صرف رواتب موظفي إقليم كردستان”.

