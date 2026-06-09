أزمة الوقود تربك بغداد.. طوابير طويلة واستياء متصاعد وسط غموض الأسباب

أزمة الوقود تربك بغداد.. طوابير طويلة واستياء متصاعد وسط غموض الأسباب
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