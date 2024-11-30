أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية

أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،السبت، أن البنك المركزي باع خلال هذه الفترة لمصارف أحزاب الحشد الشعبي مليار و 393 مليوناً و 968 الفاً و 342 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 278 مليوناً و 793 ألفاً و 668 دولاراً، منخفضا عما سجله الأسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليار و 434 مليونا و982 مليونا و 505 دولارات.وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الاثنين خلال الأسبوع، حيث بلغت المبيعات فيه 290 مليوناً و 459 الفاً و512 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الأربعاء في ذات الأسبوع، حيث بلغت المبيعات فيه 278 مليوناً و258 الفاً و 12 دولاراً.واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليار و 337 مليوناً و 368 ألفاً و342 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 96% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 56 مليوناً و 600 الف دولار.

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