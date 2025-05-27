أوابك:العراق ثانياً في تصدير النفط خلال الربع الأول من 2025

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، اليوم الثلاثاء، احتل العراق المرتبة الثانية بين أكبر مصدري النفط الخام ضمن الدول الأعضاء خلال الربع الأول من عام 2025.

وبحسب تقرير لها، فإن صادرات العراق بلغت 3.35 مليون برميل يومياً، ليحل ثانياً بعد السعودية التي تصدّرت القائمة بصادرات وصلت إلى 5.89 مليون برميل يومياً، فيما جاءت الإمارات في المركز الثالث بإجمالي 2.86 مليون برميل يومياً، تلتها الكويت بصادرات بلغت 1.32 مليون برميل يومياً.

وأضاف أن “ليبيا احتلت المركز الخامس بمتوسط صادرات بلغ 1.18 مليون برميل يومياً، بينما جاءت قطر سادسة بـ605 آلاف برميل يومياً، وحلّت الجزائر في المرتبة الأخيرة بصادرات بلغت 378 ألف برميل يومياً”.

وعلى صعيد حركة التجارة النفطية العالمية، أشار التقرير، إلى أن الولايات المتحدة حافظت على وضعها كمستورد صافٍ للنفط الخام، لكنها استمرت كمصدر صافٍ للمنتجات النفطية، حيث بلغ صافي صادراتها من النفط الخام ومشتقاته نحو 2.7 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من العام”.