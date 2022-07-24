ائتلاف المالكي:تشكيل لجنة برلمانية لكشف حقيقة القصف التركي “تسويف”

ائتلاف المالكي:تشكيل لجنة برلمانية لكشف حقيقة القصف التركي “تسويف”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، ان ذهاب رئاسة البرلمان باتجاه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن القصف التركي يراد منها تسويف الحقيقة، لافتا الى ان وزير الدفاع ورئيس الأركان اكدوا ان القصف تركي وحددوا المسارات التي انطلقت منها القذائف والاتجاه.وقال الحمامي في حديث صحفي، ان “اللجان التي تشكل بشأن تقصي الحقائق فأنها لاتأتي بنتائج إيجابية بل تم تشكيلها من اجل طمس وتسويف الحقائق وليس العكس”.وأضاف ان “الأجهزة الأمنية أعطت رأيها وأكدت ان القصف على مصيف زاخو بمحافظة دهوك نفذته تركيا ولم تنفذه أي جهة أخرى”.وبين ان “اللجان المشكلة تتدخل بها اراء سياسية وتتعرض لضغوط وشد وجذب في نفس الوقت”، موضحا ان “اللجان وجدت لتضييع الحقائق”.ولفت الى ان “وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش ومن خلال الحقائق المتعلقة بالمسار الذي قدمت منه القذائف والاتجاه ونوع السلاح المستخدم فقد اكدوا ان القص تركي ولايحتاج ذلك الى تشكيل لجان لتقصي الحقائق”. 

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