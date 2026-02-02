الأمانة العامة: السوداني يرغب في استمراره بالحكومة ويعتذر عن أداء اليمين الدستورية كنائب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين ( 2 شباط 2026 )، تلقيها اعتذار مرشح ائتلاف الإصلاح والتنمية عن محافظة بغداد، محمد شياع صبار حاتم السوداني عن أداء اليمين الدستورية كنائب في البرلمان، وذلك لرغبته بالاستمرار بمنصب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال. وأفاد كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب الموجه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات : “بضرورة إبلاغها باسم المرشح البديل، وفقاً لأحكام قانون رقم (1) لسنة 2023، التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 المعدل”.

