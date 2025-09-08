الإطار:الحشد برعاية خامنئي سيكبد أمريكا وإسرائيل خسائر كبيرة إذا استهدفت إيران

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الإطار عدي الخدران، الاثنين، إن “تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدف منه إرسال رسائل تهديد ووعيد إلى المعارضين له في العالم، وهم إيران والصين وروسيا وحلفاء تلك الدول بضمنهم العراق، ولا نعتقد أن الهدف من ذلك نية أمريكا الدخول بأي حرب حقيقية مع هذه المحاور الكبيرة في العالم”.وأضاف الخدران أن “العراق كدولة ضمن المحور الإيراني الروسي الصيني لم يعِر بصراحة أي أهمية لقضية تغيير وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، فالهدف إعلامي ومحاولة استعراض وفرق قوة، لكن العراق بوجود الجشد الشعبي سيكبد امريكا خسائر بشرية لا توصف .

