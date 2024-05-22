البرلمان يصوت على التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات

البرلمان يصوت على التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ، ان “المجلس صوت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019”.

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